أحمد شيبة يكشف كواليس أول حفل بعد وفاة شقيقه وأسباب عودته للعمل

كشف المطرب الشعبي أحمد شيبة، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية إنجي أنور، كواليس تقديمه أول حفل بعد وفاة شقيقه.

وأعرب الفنان الشعبي، عن حزنه الشديد ، بعد وفاة شقيقه ، قبل أسبوعين .

وأضاف شيبة أثناء حديثة مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأحد، أن "أخوه توفي بين يديه، وهو في المنزل قبل الذهاب إلى المستشفى، موضحاً أنه كان في حالة ذهول بعد رحيل شقيقه، وكان يكلم نفسه، ومش عارف يقول لامه أو عائلته، وقلت لها معلشي ربنا افتكره".

وعن عودته للعمل، أكد أنه يخشى أن يفهمه الناس بشكل خاطئ، ولهذا خرج ليوضح الأمر في بث مباشر، وقال "أنا نزلت الشغل مش عشان الفلوس، غصب عني، شغلتي صعبة جدا، بيبقى فيه حزن، ولازم ننزل نشتغل، وبندخل نفرح الناس، بس الله أعلم باللي جوانا، كل واحد بيبقى فيه حزن في قلبه، والفرقة رزقها يوم بيومه، عشان محدش يفهمني غلط أنا نزلت بقالي 3 أيام لأن فرقتي تقريبا 50 فردا، رزقهم يوم بيومه".



