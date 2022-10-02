فخور بيها طول عمري.. مصطفى كامل يكشف كواليس جديدة عن أغنية تسلم الأيادي

تحدث الفنان مصطفي كامل، عن كواليس أغنية تسلم الأيادي لأول مرة، مضيفا :"هفضل فخور بيها طول عمري".



وتابع كامل خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج" علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" فكرة الأغنية جاءت خلال جلستي مع رجل الأعمال يحيي البستاني علي أحد المقاهي بميدان الدقي وقت نزول الجيش في 30 يونيو".

وأوضح مصطفي كامل:" يحيي قالي عاوزين نعمل حاجة ووقتها مكنتش محضر لحاجة لأني كنت بجهز نفسي عشان رايح العمرة، وسبحان الله لقيت اللحن جه في وداني مرة واحدة ولقيت الكوبليه بتاع تسلم الأيادي".

وأضاف مصطفي كامل،:"لما روحت لقيتني متحمس للموضوع وعلي الفور كلمت حكيم وإيهاب توفيق وغادة رجب ومكنتش كتبت كلمات الأغنية".