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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بالرابط فقط.. أسهل طريقة لـ تنزيل مقطع فيديو من موقع تويتر

تويتر
تويتر

يعد تويتر Twitter، واحدا من بين مواقع التواصل الاجتماعي المشهورة حول العالم، ويمتلك موقع التدوينات المصغرة قاعدة كبيرة من مستخدمين، يشارك من خلاله الملايين الصور والفيديوهات القصيرة مع متابعينهم، والتي ربما قد ترغب في الاحتفاظ بأحد هذه المقاطع لمشاهدته لاحقا.

وعلى عكس الصور التي يتم مشاركاتها على الشبكة الاجتماعية، حتى الآن لم يتيح موقع "تويتر" طريقة لتنزيل الفيديوهات التي يشاركها المغردون على الخدمة كل يوم، تماما كما هو الحال على موقع يوتيوب أو فيسبوك أو إنستجرام.

 

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كيفية تنزيل مقطع فيديو من تويتر

تكمن المشكلة في تويتر، في أنه لا يمكنك ببساطة النقر بزر الماوس الأيمن أو الضغط لفترة طويلة لحفظ مقاطع الفيديو التي تراها على المنصة، لذلك يجب عليك استخدام برامج أو تطبيقات تابعة لجهات خارجية أو مواقع ويب مساعدة أو ملحقات متصفح لحفظ فيديو من على تويتر.

هناك عدد من المواقع التي يمكنها مساعدتك في تنزيل مقاطع الفيديو على تويتر، يعد أفضلها موقع يسمى "Downloader4twitter"، فهو يتمتع بواجهة مستخدم نظيفة وسهلة الاستخدام، كما يمكنك استخدامه لتنزيل الصور المتحركة gif من على تويتر.

خطوات تنزيل الفيديوهات من تويتر

الخطوة الأولى: افتح حساب تويتر الخاص بك.

الخطوة الثانية: ابحث عن مقطع الفيديو الذي تريد تنزيله.

الخطوة الثالثة: قم بنسخ رابط URL الخاص بمقطع الفيديو.

الخطوة الرابعة: افتح نافذة متصفح جديدة، اذهب إلى موقع "Downloader4twitter".

الخطوة الخامسة: قم قم بلصق عنوان URL الخاص بمقطع الفيديو، ثم انقر على زر البحث على شكل عدسة مكبرة.

الخطوة السادسة: انقر على زر تنزيل الذي سيظهر أسفل مقطع الفيديو، وسيتم حفظ المقطع على جهازك.

موقع "Downloader4twitter"
تويتر فيديو تويتر تنزيل مقطع فيديو حساب تويتر حفظ مقاطع الفيديو

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