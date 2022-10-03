أخبار الفن .. كريم عبد العزيز يكشف كواليس الحشاشين .. وهند صبري خارج رمضان 2023

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية عن كريم عبد العزيز و بيكية وشاكيرا وهند صبري :

أعرب النجم كريم عبد العزيز عن سعادته بالانفتاح الثقافي الذي حدث في المملكة العربية السعودية.

كشف الفنان كريم عبد العزيز كواليس اختيار مسلسل الحشاشين لخوض به الموسم الرمضاني المقبل.



أعلنت الفنانة هند صبري خلال لقائها مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة cbc ؛ غيابها رسميا عن موسم رمضان ٢٠٢٣ .

ظهرت النجمة العالمية كاميلا موروني للمرة الأولى مع صديقتها جينيفر لورانس بعد انفصال الأولى عن صديقها ليوناردو دي كابريو



على الرغم من انفصالهما؛ إلا أن النجمة العالمية شاكيرا لازالت تتابع حساب حبيبها السابق نجم كرة القدم جيرارد بيكيه.