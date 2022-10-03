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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن .. كريم عبد العزيز يكشف كواليس الحشاشين .. وهند صبري خارج رمضان 2023

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية عن كريم عبد العزيز و بيكية وشاكيرا وهند صبري :


كريم عبد العزيز: سعيد بالانفتاح الثقافي في السعودية
 

أعرب النجم كريم عبد العزيز عن سعادته بالانفتاح الثقافي الذي حدث في المملكة العربية السعودية.


تلجت حرفيا..كريم عبد العزيز يكشف رد فعله بعد اختياره لبطولة مسلسل الحشاشين
 

كشف الفنان كريم عبد العزيز كواليس اختيار مسلسل الحشاشين لخوض به الموسم الرمضاني المقبل.


رسميا .. هند صبري: أنا خارج سباق دراما رمضان 2023


أعلنت الفنانة هند  صبري خلال لقائها مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة cbc ؛ غيابها رسميا عن موسم رمضان ٢٠٢٣ .


بعد انفصالها عن ليوناردو دي كابريو.. أول ظهور لكاميلا موروني
 

ظهرت النجمة العالمية كاميلا موروني للمرة الأولى مع صديقتها  جينيفر لورانس بعد انفصال الأولى عن صديقها ليوناردو دي كابريو
 

لم تلغ متابعته.. شاكيرا تثير التساؤلات حول عودتها لـ بيكية
 

على الرغم من انفصالهما؛ إلا أن النجمة العالمية شاكيرا لازالت تتابع حساب حبيبها السابق نجم كرة القدم جيرارد بيكيه.

كريم عبد العزيز بيكيه شاكيرا هند صبري

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لم تلغ متابعته.. شاكيرا تثير التساؤلات حول عودتها لـ بيكية

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