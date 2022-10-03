نانسي عجرم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بصحبة زوجها وبناتها نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة تجمعها معهم وذلك عبر حسابها الخاص على موقع مواقع التواصل الاجتماعي وقد لاقت الصورة إعجاب وتعليقات جمهورها الذي تمنى لها حياة مستقرة وسعيدة .

أما عن إطلالتها فمن المعروف أن الفنانة نانسي عجرم انستجرام تنسّق أزياءها اليومية بطريقة قد تكون عفوية ولكنها في المقابل مدروسة وذكية.

فقد أطلت نانسي نانسي ببنطلون أسود جلد ونسّقت معه بلوزة باللون الكريمي وانتعلت حذاء كلاسيك ذات كعب عالى باللون البني الفاتح اكتفت باستحضار ألوان أساسية Basics

أما عن شعرها فقد تركت شعرها الأشقر منسدل على كتفيها أما عن مكياجها فقد وضعت لمسات بسيطة باللون الترابي تناسبت مع ألوان إطلالتها .



