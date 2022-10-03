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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نانسي عجرم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

نانسي عجرم
نانسي عجرم

بصحبة زوجها وبناتها نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة تجمعها معهم وذلك  عبر حسابها الخاص على موقع مواقع التواصل الاجتماعي وقد لاقت الصورة إعجاب وتعليقات جمهورها  الذي تمنى لها حياة مستقرة وسعيدة .

أما عن إطلالتها فمن المعروف أن الفنانة نانسي عجرم  انستجرام  تنسّق أزياءها اليومية بطريقة قد تكون عفوية ولكنها في المقابل  مدروسة وذكية.

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نانسي عجرم تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

فقد أطلت نانسي  نانسي ببنطلون أسود جلد  ونسّقت معه بلوزة باللون الكريمي وانتعلت حذاء  كلاسيك ذات كعب عالى باللون البني الفاتح اكتفت باستحضار ألوان أساسية Basics 

أما عن شعرها فقد تركت شعرها الأشقر منسدل على كتفيها أما عن مكياجها فقد وضعت لمسات بسيطة باللون الترابي تناسبت مع ألوان إطلالتها .


 

نانسي عجرم
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