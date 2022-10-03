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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس لجنة الصناعة بـ النواب: يجب تحديث القوانين التي تحكم الصناعة في مصر

النائب معتز محمود،
النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة هي أساس التقدم لأي دولة في العالم، مشيراً إلى أن مصر في 2015 كان لا يوجد بها بنية تحتية، ولا كهرباء، ولا طاقة، أي أن الصورة كانت سيئة للغاية وغير مؤهلة للصناعة. 


وأضاف "محمود" خلال لقائه مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، إن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الماضية بعمل استثمارات تجاوزت الـ 6 أشهر، من أجل جذب الاستثمار لرجال الأعمال المصريين بالإضافة إلى إقامة المصانع.  


وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الأزمات العالمية التي حدثت كان تأثيرها سيكون قوي في حالة عدم وجود بنية تحتية، وبالتالي فهناك جزء تتحمله مصر، وجزء تتحمله الأزمة العالمية.
وأشار "محمود" إلى أن الفرق بين الدولة المتقدمة صناعياً والمتخلفة صناعياً هي الكار السياسي، ففي الدولة المتقدمة صناعياً يكون الكار السياسي يُخدم على الصناعة ويخدم على الاقتصاد، أما الدولة المتخلفة صناعياً يكون الاقتصاد والصناعة هم من يخدمون الكار السياسي.


ونوه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن في مصر بدأت الحكومة والدولة والكار السياسي في اتخاذ اجراءات تخدم الاقتصاد، ولكن يجب تحديث القوانين التي تحكم الصناعة في مصر.  

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