رد ناري من عمرو أديب على تصريحات لينا شاماميان عن الرجل المصري

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات المطربة السورية لينا شاماميان عن الرجل المصري، قائلا: “لينا شماميان مطربة عظيمة صوتها جميل وعبقري وموهبة كبيرة”.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لينا شماميان مدحت في مصر وتحدثت عن كرم المصريين ومعاملة المصريين، وتحدثت عن الرجل المصري وقالت أنه حنون وبيدلع الست، وهي شايفه أن الراجل المصري بيحب يدلع الست وعنده حنية في التعامل”.

وأشار: “لينا شماميان قالت كده من هنا والدنيا قامت عليها”، موضحا: “في كل الجنسيات فيه راجل حنون ويدلع الست”.