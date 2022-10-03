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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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غرفة الدواء: مشروعات لإنتاج أدوية السرطان والتخدير لتقليل الفاتورة الاستيرادية

الأدوية
الأدوية

قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن الدولة المصرية تعمل مشروع في الوقت الحالي لإنتاج أدوية الأورام "السرطان"، وأدوية التخدير وأدوية المناعة، مشيراً إلى أن هذا يقلل من الفاتورة الاستيرادية الدولارية ويزيد من الحصيلة الدولارية.  


وأضاف "الليثي" خلال مداخلة هاتفية عبر "زووم" مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن العالم أجمع يعاني من أزمة االدولار، لذا فإن مصر تحتاج إلى الاعتماد على نفسها حتى تأتي بالدولار من خلال تقليل الاستيراد وزيادة التصدير. 


ونوه رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن الهدف الأساسي لكل من يعمل بالقطاع الدوائي هو توفير دواء آمن وفعال، مشيراً إلى أن هذا ليس هدف القطاع فقط، بل هو هدف رئيس الدولة، والحكومة المصرية، وهيئة الدواء، ووهيئة الشراء الموحد، وهيئة سلامة الغذاء. 


وتابع "الليثي" قائلاً: "كلنا بنعمل بهدف واحد وهو توفير دواء آمن للمواطن سواء في مصر أو خارج مصر .. وديه رسالة للعالم كله".

غرفة صناعة الدواء صناعة الدواء أدوية السرطان أدوية التخدير الفاتورة الاستيرادية سي بي سي اتحاد الصناعات

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