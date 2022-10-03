غرفة صناعة الدواء: الحكومة والهيئات المعنية تعمل على توفير منتج آمن للمواطن

قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن الهدف الأساسي لكل من يعمل بالقطاع الدوائي هو توفير دواء آمن وفعال، مشيراً إلى أن هذا ليس هدف القطاع فقط، بل هو هدف رئيس الدولة، والحكومة المصرية، وهيئة الدواء، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة سلامة الغذاء.

وأضاف "الليثي" خلال مداخلة هاتفية عبر "زووم" مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "كلنا بنعمل بهدف واحد وهو توفير دواء آمن للمواطن سواء في مصر أو خارج مصر .. وديه رسالة للعالم كله".

وأشار "الليثي" إلى أن هيئة الدواء المصرية أيضاً سارعت في تسجيل مباشر لـ الأدوية التي يتم اختراعها في الخارج، وبالفعل يتم تداولها في مصر خلال شهور بسيطة، مؤكداً على وجود جميع أنواع اللقاحات معقباً: "مفيش دواء طلع للكورونا إلا وتم تصنيعه في المصانع الوطنية المصرية .. لذا فأنا فخور بهذا وده تاج على رؤسنا كلنا وفخر للمصريين كلهم".