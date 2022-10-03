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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرفة صناعة الدواء: لدينا مقومات جيدة لجذب الاستثمار

الدكتور جمال الليثي،
الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات

تحدث الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات عن الاستثمار في مصر قائلاً: "الاستثمار في مصر متلاقيش زيه في أوروبا ولا أمريكا .. لأن مصر بها مقاومات جيدة جداً لجذب الاستثمار .. ولكن تحتاج إلى بعض التطوير في الأداء الحكومي والنُظم".


وأضاف "الليثي" خلال مداخلة هاتفية عبر "زووم" مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"،قائلاً: "مهم جداً للمستثمر أن يأمن على فلوسه، ويأمن على الدخل بتاعه .. وبكده نقدر نجذب الاستثمار بسهولة".


وتابع رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن مصر بها بوابة أفريقيا التي يوجد بها 16% من سكان العالم، وبالتالي فإن مصر بمثابة فرصة كبيرة لنصف العالم للاستثمار بها.

غرفة صناعة الدواء اتحاد الصناعات سي بي سي بوابة أفريقيا الدكتور جمال الليثي

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