رضا عبدالعال: الدوري المصري أقوى من دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن بطولة دوري أبطال إفريقيا في أخر موسمين ليس على المستوى الفني القوي كما كان في السنوات الماضية ووجود فرق وأسماء كبرى في القارة الإفريقية.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن الدوري المصري أقوى من دوري أبطال إفريقيا في آخر موسمين وليس هناك فريق قوي تستطيع أن تراهن عليه مثل السنوات الماضية أثناء تألق الترجي وصن داونز الجنوب إفريقي".

وتابع:" بطولة الدوري المصري أصبحت أقوى في السنوات الماضية نظراً لقوة المنافسين بالمسابقة".

الأهلي يحتاج لمهاجم..

قال رضا عبد العال: "الأهلي والزمالك لحد دلوقتي معملوش صفقات، والأندية التانية هما اللي عاملين عاصفة في سوق الانتقالات وإبرام الصفقات".

وأضاف: "النادي الأهلي مش عايز صفقات هو عايز مهاجم وصانع ألعاب بس، وهو عنده ذخيرة من اللاعبين، وعنده في نص الملعب أحسن 4 لاعبين في مصر وأفريقيا".



وتابع خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة "إم بي سي مصر": "في الهجوم الأهلي عنده شادي حسين وحسام حسن وسافيو، وفي مركز الجناح عنده زخم كبير من حيث قوة اللاعبين".



التشكيل المثالي للأهلي

وأردف: "التشكيل الأمثل للأحمر في الموسم الجديد يكون الشناوي في حراسة المرمى، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم في الدفاع، علي معلول ظهير أيسر، وعمار حمدي ظهير أيمن، وعمرو السولية وأكرم توفيق وأفشة في خط الوسط، مصطفى ميسي جناح أيمن، ومحمد شريف وشادي حسين مهاجم".

تشكيل الزمالك..

وعن تشكيل الزمالك: "محمد عواد في حراسة المرمى، والونش وعبد الغني وحسام عبد المجيد في الدفاع، وعمر جابر ظهير أيمن وأحمد فتوح ظهير أيسر، وامام عاشور وروقة في خط الوسط، وزيزو جناح أيمن وسيد نيمار ظهير أيسر، وسيف الجزيري في الهجوم".