خطر على المناخ.. خبير: استهلاك البيتكوين للكهرباء تتعدى أوكرانيا والنرويج

قال المهندس تامر محمد، خبير أمن المعلومات، إنه عندما تم إنشاء البيتكوين كان عبارة عن 21 مليون وحدة بيتكوين، ولم يكن كل هذا الرقم تم توزيعه، وهناك رقم تم الحفاظ به من أجل ان يتم توزيعه على الذين يحافظون على وجوده.

وأضاف "محمد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك معادلة محاسبية للبيتكوين، والتي كانت فى بداياته غير معقدة ولا تأخذ الكثير من الوقت ولا تحتاج حجم معالجة عالي، معقبا: "لم يكن هناك تخوف فى الحجم الذي وصلنا له اليوم.. حيث وصلت صعوبة حل تلك المعادلة إلى صعوبة عالية جدا.. وتضطر تأخذ معالجة حسابية طويلة جدا للحصول على مكافأة البيتكوين".

وتابع أن تلك المكافأة يتم توزيعها على حل المعادلة المعقدة جدا، والتي تحتاج إلى نسبة معالجة عالي جدا، وتقدر ب145 تيرا وات كهرباء، لافتا إلى أنه فى حال منع حل المشارك المعادلة سيتم تعطيل وفقدان لعملية البيتكوين.

وأشار إلى أن هناك خطرا مناخيا للبيتكوين، حيث أن استهلاكه للكهرباء تتعدي استهلاك الأرجنتين وأوكرانيا والنرويج كدول، وبالتالي يؤثر على أزمة ارتفاع تكلفة الطاقة والمناخ.