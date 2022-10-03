عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مسيرة من الإنجازات.. أسامة عبد الكريم يحتفل بعيد ميلاده الـ 48 اليوم

صدى البلد

يحتفل اليوم الاثنين أسامة عبدالكريم مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأوليمبي السابق بعيد ميلاده الـ 48 حيث ولد يوم 3 أكتوبر عام 1974 .

 

وبدأ النجم أسامة عبدالكريم، مشواره الكروى كحارس مرمى في ناشئي نادي الزمالك، قبل أن ينضم للفريق الأول بنادي الترسانة، واتجه بعد ذلك للتدريب في نادي الزمالك ليصبح أحد أهم وأبرز المدربين في الوقت الحالي ويتم الاعتماد عليه في اختيار الحراس الطلائع للمنتخبات الوطنية.

txt

برلمانية تهنئ ميار الشريف بعد تتويجها بلقب بطولة بارما للتنس

وخاض عبدالكريم تجربة تدريبية احترافية مع نادي اهلي طرابلس الليبي مع الألماني بوكير ثم عاد إلى طلائع الجيش ثم الاتحاد السكندري بجهاز فني يقوده الإسباني ماكيدا، وما هي إلا سنوات قليلة حتى استلم المدرب مهمته التدريبية الوطنية مع منتخب مصر مواليد 98 ثم مديرا فنيا لحراس مرمي الشباب والناشئين بالزمالك ثم الإنتاج الحربي.

 

وضحت بصمة المدرب في بطولة الأمم الأفريقية، تحت 23 سنة حينما تألق محمد صبحي حارس مرمي نادي الزمالك والذي توج بأفضل حارس في البطولة التى توجت بها مصر  وتأهلت إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

الاتحاد السكندري طرابلس الزمالك منتخب مصر طلائع الجيش نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

توفى والدي وترك لنا مبلغ كبير مصدره حرام فهل نوزعه ميراثا ؟ علي جمعة يجيب

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

بعد الحديث عن مفاوضات الزمالك.. مصطفى شلبي يوقع للأهلي.. فيديو

طمع في الأهلي.. تصرف غريب من النادى الياباني فى صفقة مارسينيو| تفاصيل

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

موضوعات متعلقة

إحالة أوراق 2 من أفراد خلية إخوانية بالقليوبية إلى المفتى

ترشيحاتنا

وزير التعليم: 10 آلاف جنيه للطلاب المصابين بمدرسة كرداسة وإعفاءهم من المصروفات

اقتحام جديد لبنك لبناني وحصول مودع على 12 ألف دولار.. شاهد

مجلس الوزراء ينفي نقص أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية 

ارتفاع ضحايا مباراة اندونيسيا من الأطفال.. أخر تطورات الحادث الكارثي

بعد انهيار سور مدرسة كرداسة .. طلب برلماني عاجل

دائماً دمث الخلق.. أحزان في كفر الشيخ لوفاة معلم في طابور الصباح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من هذه العلامة على الجلد .. تشير للإصابة بمرض خطير

طريقة عمل الجبنة الرومي زى المصانع

بعد كشفها مواصفات فتى أحلامها.. صور أثارت ضجة لـ نادية الجندي| شاهد

شكلها غريب.. مايا دياب بإطلالة تثير الجدل | شاهد

فيديو

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ