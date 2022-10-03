عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تهنئ ميار الشريف بعد تتويجها بلقب بطولة بارما للتنس

ميار الشريف
ميار الشريف

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بخالص التهنئة للبطلة المصرية ميار الشريف لتتويجها بلقب بطولة بارما المفتوحة للتنس بعد تغلبها على المصنفة السابعة عالميا  اليونانية  ماريا سكارى ، لتكون بذلك أول مصرية تحصد إحدى بطولات WTA Tour .

وأكدت النائبة سميرة الجزار فى بيان صحفى لها أن فتيات مصر يرفعن راية واسم وعلم مصر عاليا وخفاقاً فى مختلف الرياضات والمجالات المختلفة وهو ما يعكس أهمية العنصر النسائي وقدرته على صنع المساهمة الجادة في صناعة التاريخ المصرى.

وأعربت النائبة سميرة الجزار عن أملها فى تحقيق المزيد من النجاحات الرياضية وفى شتى المجالات لابطال مصر خاصة من النساء والفتيات حتى تظل راية مصر ترفرف عاليا ، مطالبة من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لبطلات وابطال الرياضة المصرية.

ميار الشريف طولة بارما المفتوحة للتنس النائبة سميرة الجزار النساء الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

توفى والدي وترك لنا مبلغ كبير مصدره حرام فهل نوزعه ميراثا ؟ علي جمعة يجيب

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

بعد الحديث عن مفاوضات الزمالك.. مصطفى شلبي يوقع للأهلي.. فيديو

طمع في الأهلي.. تصرف غريب من النادى الياباني فى صفقة مارسينيو| تفاصيل

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

ترشيحاتنا

وزير التعليم: 10 آلاف جنيه للطلاب المصابين بمدرسة كرداسة وإعفاءهم من المصروفات

اقتحام جديد لبنك لبناني وحصول مودع على 12 ألف دولار.. شاهد

مجلس الوزراء ينفي نقص أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية 

ارتفاع ضحايا مباراة اندونيسيا من الأطفال.. أخر تطورات الحادث الكارثي

بعد انهيار سور مدرسة كرداسة .. طلب برلماني عاجل

دائماً دمث الخلق.. أحزان في كفر الشيخ لوفاة معلم في طابور الصباح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من هذه العلامة على الجلد .. تشير للإصابة بمرض خطير

طريقة عمل الجبنة الرومي زى المصانع

بعد كشفها مواصفات فتى أحلامها.. صور أثارت ضجة لـ نادية الجندي| شاهد

شكلها غريب.. مايا دياب بإطلالة تثير الجدل | شاهد

فيديو

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ