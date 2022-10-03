برلمانية تهنئ ميار الشريف بعد تتويجها بلقب بطولة بارما للتنس

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بخالص التهنئة للبطلة المصرية ميار الشريف لتتويجها بلقب بطولة بارما المفتوحة للتنس بعد تغلبها على المصنفة السابعة عالميا اليونانية ماريا سكارى ، لتكون بذلك أول مصرية تحصد إحدى بطولات WTA Tour .

وأكدت النائبة سميرة الجزار فى بيان صحفى لها أن فتيات مصر يرفعن راية واسم وعلم مصر عاليا وخفاقاً فى مختلف الرياضات والمجالات المختلفة وهو ما يعكس أهمية العنصر النسائي وقدرته على صنع المساهمة الجادة في صناعة التاريخ المصرى.

وأعربت النائبة سميرة الجزار عن أملها فى تحقيق المزيد من النجاحات الرياضية وفى شتى المجالات لابطال مصر خاصة من النساء والفتيات حتى تظل راية مصر ترفرف عاليا ، مطالبة من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لبطلات وابطال الرياضة المصرية.