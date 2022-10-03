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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"دا سيلفا" يتقدم على "بولسنارو" في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بالبرازيل

صدى البلد

 أعلنت السلطات الانتخابية في البرازيل حصول الرئيس الأسبق، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، على 4ر48 في المائة من الأصوات الصحيحة للناخبين في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد، وذلك مقابل 2ر43 في المائة حصل عليها أبرز منافسيه الرئيس المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، بعد فرز نحو 99 في المائة من الأصوات.


وذكر موقع "ذا برازيليان ريبورت" الإخباري، "أن لولا دا سيلفا الذي حكم البلاد خلال الفترة من 2003 إلى 2010، اقترب من العودة إلى منصبه السابق لكنه لم يحصل على الهامش الذي كان يأمل فيه، إذ لم يحصل على نسبة الـ 50 في المائة التي كان يحتاجها للفوز بالانتخابات وتجنب إجراء جولة إعادة.


ومن المتوقع أن يواجه دا سيلفا منافسه بولسونارو في جولة الإعادة في 30 أكتوبر الجاري، وجاء أداء بولسنارو أفضل بكثير مما كان متوقعاً، إذ وضعته استطلاعات الرأي في المركز الثاني بفارق كبير في الانتخابات.


وكانت مراكز الاقتراع في البرازيل قد فتحت أبوابها أمام الناخبين أمس الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية توصف بأنها "تاريخية" حيث سيكون لها تأثير عميق على السياسة الخارجية للبلاد.
على صعيد متصل، هنأ الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المرشح الرئاسي البرازيلي اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بعد أن احتل المركز الأول في الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".


كما هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، البرازيل على إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنجاح .. معربا عن ثقة الولايات المتحدة من أن الجولة القادمة ستمضي بسلاسة، وذلك في تغريدة له أيضا على "تويتر".

 

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