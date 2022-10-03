ريم مصطفى تنافس نفسها في قائمة الأعلى مشاهدة

تمكنت الفنانة ريم مصطفي من التواجد بمركزين داخل قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر ، وذلك عبر منصة watch it .

حيث أحتلت ريم مصطفي المركز الثاني ضمن قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر من خلال مسلسلها طير بينا يا قلبي ، بينما تواجدت ايضاً فى المركز الرابع من خلال مسلسلها دوبامين .

تفاصيل مسلسل دوبامين:

وتدور قصة مسلسل دوبامين حول تطبيق الكترونى يتحكم فى المشاعر الانسانية، ويتناول العمل أحداثا حقيقية ترتبط بالمشاعر الإنسانية بشكل مختلف، من خلال مناقشة عالم "السوشيال ميديا"، ومدى تأثيرها على هذه المشاعر وتأثرها بها، وكيف أصبحت المشاعر تنشأ على تطبيقات إلكترونية.



وينتمي مسلسل "دوبامين" إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 ، عن قصة من تأليف محمد جلال، و تصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وبسنت شوقي و احمد بلال و حليم بركات و اسراء رخا و من إنتاج شركة ايمالاين للمنتجة إيمان أبو الدهب.

طير بينا يا قلبي :

ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى كل من بسمه، دنيا ماهر، نور محمود، ليلي حسين، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هاله فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام ،اسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.