بحضن وكلمات رومانسية.. هنادي مهنا تتغزل في والدها

شاركت الفنانة هنادي مهنا صورة جديدة، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هنادي مهنا بصحبه والدها الموسيقار هاني مهنا، وعلقت علي الصورة كاتبة: “اكتر بني أدم بحبه علي الكوكب”.

وشاركت هنادي مهنا ، مؤخرا في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.