مصادرة 2 طن سكر و300 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

تحفظت مديرية التموين بالغربية ، فى حملة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع المدعمة والمواد الغذائية ، على 2 طن سكر مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته، و300 لتر سولار مدعم تم تجميعها لبيعها فى السوق السوداء بمركز بسيون.



وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية،تقريرا بتمكن مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالتنسيق مع إدارة تموين بسيون من ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته، و300 لتر سولار مدعم تم تجميعها بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء بمركز بسيون.

وحررت المحاضر في الواقعتين للمخالفين، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

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