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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي في الضالع

صدى البلد

تصدت قوات الجيش اليمني، اليوم "الإثنين"، لهجوم حوثي في محافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري - وفقًا لقناة "اليمن" الإخبارية - إن قوات الجيش تصدت لهجوم "غادر" لميليشيات الحوثيين شمال غربي الضالع استهدف مواقع عسكرية وقرى مأهولة بالسكان.

جدير بالذكر أن الهدنة في اليمن قد انتهت، أمس الأحد، بعد رفض ميليشيات الحوثي تمديدها.

كانت الحكومة اليمنية قد علقت على فشل التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة في اليمن مع جماعة الحوثي والتي انتهت في الثاني من الشهر الجاري.

وعبرت الحكومة - في بيان - عن أسفها قائلة: "رغم تعنت الميليشيات الحوثية، فقد جلبت الهدنة التي استمرت منذ 2 أبريل العديد من المنافع لقطاع واسع من أبناء شعبنا نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية والتحالف العربي للتخفيف من المعاناة الإنسانية، حيث لم يدخرا جهدًا في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي اختلقتها الميليشيات الحوثية".

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