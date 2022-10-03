الذهب يتراجع .. 18 جنيها انخفاضا في سعر الجرام

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري مريم كمال، تغطية إخبارية عن آخر المستجدات في أسعار الذهب محليا وعالميا.

وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدى البلد، أبرز التأثيرات وأسعار الذهب والدولار خلال تعاملات اليوم.

شاهد الفيديو

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع طفيف للأسعار بالأسواق العالمية، وسط حالة من عدم اليقين وترقب مصير أسعار الفائدة لبعض أبرز البنوك المركزية هذا الأسبوع مثل بنك الاحتياطي الاسترالي وبنك الاحتياطي النيوزلندي، بجانب توقعات بمواصلة الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة على مدار الاجتماعيين المقبلين.

وقال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 18 جنيها مقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1095 جنيهًا، في ظل استقرار سعر تداول الأوقية بالاسواق العالمية عند مستوى 1664 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1252 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 939 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 730 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8760 جنيهًا.