وزير المالية السعودي: دول الخليج نجحت في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة

أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم "الاثنين"، حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي على وصول المجلس لأعلى مستويات التكامل الاقتصادي، لافتا إلى أهمية تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة، بما يعود على المواطن الخليجي بالمنفعة من فرص ومزايا، ويسهم في دفع عجلة النمو والازدهار لدول المجلس.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية السعودي في الاجتماع الـ 117 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، وبمشاركة وزراء مالية دول المجلس، والأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشار الجدعان إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون لم تكن بمنأى عن آثار الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مؤكدا حرص دول المجلس على مواجهة هذه الأزمات بشكل استباقي، موضحا أن معالجتها السريعة للآثار المتوقعة منها أسهم في احتواء آثارها خلال فترة وجيزة.

وقال إن دول المجلس حافظت على استمرار عجلة التنمية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة على الرغم من خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والقادم؛ مما يُعطي فرصا واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي واستمرار المسيرة المُباركة لتحقيق الهدف المنشود نحو الوصول إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية، مشيرا إلى ضرورة تكثيف مستوى الجهود والتعاون للمحافظة على المكتسبات وتجاوز التحديات.

عقب ذلك، استعرض الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف جدول أعمال الاجتماع، كما تمت مناقشة نتائج أعمال ما تم خلال العام الجاري من جميع اللجان والفرق لتحقيق الوحدة الاقتصادية، إضافة إلى تقييم ما تم إنجازه واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور هذه اللجان والفرق في تقوية أواصر التعاون بين دول المجلس.