ناقد فني سوري: محمد رمضان غير مرغوب به في دمشق

علق عامر فؤاد الناقد الفني السوري، على إقامة حفل للفنان محمد رمضان بسوريا يوم الخميس المقبل، قائلا: "إحياء حفل لمحمد رمضان يجب أن يتضمن موافقة نقابة الفنانين بسوريا أولا".

وتابع خلال حواره عبر سكايب مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الاثنين ، أن هناك شروط لنقابة الفنانين السوريين للتصريح أولها الذوق العام وعدم وجود كلام خارج عن النص.



وأوضح الناقد الفني، أن المجتمع السوري رحب بحفل منذ أيام لأمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر ، بينما محمد رمضان غير مرغوب وجوده بسبب الشو وخلع الملابس وتعرية الصدر التى يقوم بها

بيانًا توضيحيًا



وشدد على أن نقابة الفنانين السوريين، أصدرت بيانًا توضيحيًا بشأن منحها تصريحًا للفنان، لإقامة حفلًا هناك خلال الفترة المقبلة، حيث أنها رفضت أن تعطي له تصريحًا.