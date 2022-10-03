قصواء الخلالي: العالم ينظر بعين الإعجاب إلى حرب أكتوبر وبطولات المصريين فيها

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن العالم سيستمر في النظر إلى حرب أكتوبر وبطولات المصريين بإعجاب واستغراب، حيث كانت مفاجأة كبيرة للعدو الإسرائيلي وللجميع.

وأضاف الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: "العالم تعجب من قدرة المصريين في هذا التوقيت وهذه اللحظات تتحول إلى هذا الشكل الضخم ويبدأ تحرير الأرض ونستطيع الوصول إلى كل الحقوق المصرية التي كانت مستباحة".

وتابعت، أن شهر أكتوبر فرصة رائعة كي نذكر ونتذكر ونتباهى بمصر ونفتخر حول حالة إنسانية ووطنية عظيمة على كل الأصعدة: "تم عمل أفلام ودراما كثيرة عن هذا النصر، لكننا في حاجة إلى المزيد، وسنظل في حاجة إلى التوثيق بالدراما والمشاهدة والأفلام الوثائقية والأفلام التسجيلية، وكل هذه الأدوات والمعطيات عبر كل المنصات الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية وغير ذلك".

وأوضحت: "من الجيد أننا لدينا دراما تسلط الضوء على بطولاتنا وإنجازنا، وبطولاتنا مستمرة ونصر أكتوبر مستمر في كل محطة تسجل فيها مصر انتصارا يكون لصالح المصريين، ويكون ممتدا لانتصارات مختلفة عمرها آلاف السنوات في التاريخ المصري، يبدو أن الأبرز فيها بالعصر الحديث هو نصر أكتوبر".

وضع أكاليل الزهور

وأشارت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، واليوم كان هناك تصريح للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وقيادات القوات المسلحة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش المصري بمدينة نصر.

