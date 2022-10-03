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ديني

عميد طب بنات الأزهر بدمياط يرحب بالطالبات الجدد ويهنئهن بالمولد وانتصارات أكتوبر

صدى البلد

قدم الدكتور محمد عبد العال عميد كلية طب البنات جامعة الأزهر بدمياط، التهنئة إلى طبيبات المستقبل الدفعة الجديدة، الملتحقات بكلية طب بنات الأزهر بدمياط. 


كما قدم التهنئة أيضا خلال كلمته في احتفالية استقبال الطالبات الجدد بالكلية، بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة. 


وحذر عميد الكلية الطالبات من الشائعات التي تسعى للنيل من وطننا الحبيب مصر في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


ونقل عميد الكلية للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتحيات فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة،ونواب رئيس الجامعة وتمنياتهم بالتوفيق والنجاح لطبيبات المستقبل من الدفعة الجديدة، والمكرمات المتميزات من سائر الفرق الدراسية بالكلية. 


وحث عميد الكلية بناته الطالبات على الالتزام بمنهج الأزهر الشريف الوسطي المعتدل البعيد عن الغلو والتطرف، لافتا انكم متميزات عن غيركن لأنكم درستم علوم الدين والدنيا جنبا إلى جنب، متمنيا لهم التوفيق والنجاح لطبيبات المستقبل، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لهن في اي وقت وكذلك جميع إدارة الكلية. 


وفي ختام اللقاء قام عميد الكلية بتكريم الطالبات المتميزات،بمختلف الفرق الدراسية والتقاط الصور التذكارية. 


جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم الصياد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى غانم مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي، والدكتور طارق سرحان مدير البرنامج التكاملي، والدكتورة منى الدرباوي مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، الأستاذة منار عبد الهادي مدير شئون التعليم، والأستاذة هبة أحمد إدارة رعاية الطالبات، والأستاذة ولاء عمر مدير وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية. 


قدم الاحتفالية، الطالبتان مروه صلاح، ورينال بيومي، وقامت الطالبة ايه عبد الحميد ابوزهرة بافتتاح الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

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