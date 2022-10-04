صلاة الجنازة.. التصرف الشرعي لشخص لحق الإمام في التكبيرة الثالثة

“كيف أتصرف إذا لحقت صلاة الجنازة فى التكبيرة الثانية أو الثالثة مثلا؟”.. سؤال وردالى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية ، وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا لحق الشخص التكبيرة الثانية أو الثالثة في صلاة الجنازة فيكبر ويدخل مع الإمام هو فى صلاته حسب أدواره وأنا فى أول صلاتي.

.. سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.. وأجابت لجنة الفتوى ، في فتوى لها، أنه لا مانع شرعًا من إعادة الصلاة على الميت مرةً ثانيةً من أهل القرية الذين لم يصلوا عليه في القاهرة.

صلاة الجنازة

فرض كفاية إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين الذين لم يصلوها على الميت، وصلاة الجنازة تكون عبارة عن أربع تكبيرات ، صلاة الجنازة يكبر فيها المصلي التكبيرة الأولى ويستفتح ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نقرؤها في الصلاة التشهد، ثم يكبر الثالثة ويجتهد في الدعاء للميت بالمغفرة ورفع الدرجات وأن يبدله الله خيرًا من أهله وأن يخلفه في أهله بخير، ثم يكبر الرابعة ويدعو لجميع المسلمين أحياء وأمواتًا.

أفضل دعاء في صلاة الجنازة

ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكان دعاؤه قوله: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرا من داره وأهلا خير من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار».