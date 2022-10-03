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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة لم الشمل.. الجزائر تستعد لحدث عربي يضم قادة وزعماء العالم

صدى البلد

تستعد جمهورية الجزائر لاحتضان الأشقاء العرب تحت راية الوحدة والتضامن في وجه التحديات الصعبة ولم الشمل العربي في قمة عربية مرتقبة . 

 

الجزائر لها باع في لم الشمل العربي

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي ، تحدث في حوار خلال زيارته للجزائر، عن الوضع العربي القائم مؤكداً أنه يستوجب بذل كل الجهود لتحقيق لم الشمل، مؤكداً أن "الجزائر دولة جادة ولها باع في لم الشمل العربي والقيادة الجزائرية لها اهتمام كبير بهذا الموضوع"، معربا عن مساندته و ارتياحه "الكبير" تجاه هذه الجهود التي تعد "المدخل الحقيقي لعمل عربي أكثر فعالية ونجاعة".

يؤلمنا كعرب

وعند التطرق إلى القضية المركزية للعرب وهي القضية الفلسطينية، توقف الدبلوماسي عند الانقسام الفلسطيني وقال " هو موضوع يؤلمنا كعرب"، لافتا الى أن الجزائر أخذت على عاتقها استضافة جولات للحوار الفلسطيني، قبل تاريخ انعقاد القمة.

 

وأكد أن الجهود لم تنقطع تماما من عدة دول عربية لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، معربا عن أمله في أن تقود جهود الجزائر الى كسر "جدار الانقسام الفلسطيني القائم منذ سنوات".

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