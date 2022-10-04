وفاة الإعلامية ماجدة عاصم والدة الفنان الراحل عمرو سمير

غيَّب الموت قبل قليل، الإعلامية ماجدة عاصم، وهي إحدى مذيعات التلفزيون المصري، ووالدة الإعلامي والفنان الراحل عمرو سمير.

تزوجت ماجدة عاصم من الفنان الراحل كرم مطاوع، وقدمت مجموعة من البرامج الفنية وللأطفال ومن أشهرها كان برنامج "ذكريات وحكايات" الذى كان يستضيف مجموعة كبيرة من الفنانين والقامات الفنية الكبيرة.

تعد ماجدة عاصم واحدة من أشهر المذيعات في فترة الثمانينات، وهي شقيقة المذيعة سلوى عاصم.

وقد تركت ماجدة عاصم العمل في التلفزيون المصري بعد أن وصلت إلى سن الستين كما أنها قررت ارتداء الحجاب، مثلت في فيلم واحد وهو فيلم “ليلة عسل” والذي تم عرضه في عام 1990.