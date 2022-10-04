شاهد.. أحدث ظهور لـ أبو هشيمة على إنستجرام

نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ، صورة له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصورة على اعجابهم .

و يذكر ان كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تفاصيل عن حياته الشخصية، قائلا:" تعليمي كان عادي ودخلت مدارس وجامعة حكومية".

قال أحمد أبو هشيمة فى حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر " : "بفكر كتير طوال الـ 24 ساعة في اليوم ومش بنام كويس خالص".

وأضاف أحمد أبو هشيمة:" عندي مسؤوليات كثيرة جدا خايف أقصر فيها "، مضيفا:" مش بنام كويس ربنا ما يوري حد اللي انا فيه ".

الشباب كنز مصر

و تاابع أحمد أبو هشيمة : "الشباب المصري هو شباب واع وهو الكنز الحقيقي لمصر ويجب أن يجتهد ويتعب في حياته ويكون لديه انتماء لوطنه".

وأكمل أحمد أبو هشيمة: "أتمنى تحقيق النجاح لكل الشباب في حياتهم، وأنا بمثل شباب كثيرين جدا".