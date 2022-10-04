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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ أبو هشيمة على إنستجرام

صدى البلد

نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ، صورة له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصورة على اعجابهم . 

 

و يذكر ان  كشف  رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تفاصيل عن حياته الشخصية، قائلا:" تعليمي كان عادي ودخلت مدارس وجامعة حكومية".

 

قال أحمد أبو هشيمة فى حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر " : "بفكر كتير طوال الـ 24 ساعة في اليوم  ومش بنام كويس خالص".

 

 وأضاف أحمد أبو هشيمة:" عندي مسؤوليات كثيرة جدا خايف أقصر فيها "، مضيفا:" مش بنام كويس ربنا ما يوري حد اللي انا فيه ".

الشباب كنز مصر 

و تاابع أحمد أبو هشيمة : "الشباب المصري هو شباب واع وهو الكنز الحقيقي لمصر ويجب أن يجتهد ويتعب في حياته ويكون لديه انتماء لوطنه".

 

 وأكمل أحمد أبو هشيمة: "أتمنى تحقيق النجاح لكل الشباب في حياتهم، وأنا بمثل شباب كثيرين جدا".

مصر قنا شريف عامر احمد ابو هشيمة

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