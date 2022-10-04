أخبار الفن.. إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية.. وفاة الإعلامية ماجدة عاصم والدة الفنان الراحل عمرو سمير

نشر قسم الفن مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعات القليلة الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..



أكدت مصادر خاصة لصدى البلد عن إلغاء حفلة الفنان محمد رمضان في مدينة الإسكندرية بعد الجدل المستمر الذي شهدته الأيام الماضية وموجة الغضب والرفض له بالمدينة الساحلية.

يتواجد حاليًا المطرب الفلسطينى محمد عساف فى مصر لمشاركته فى احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، من خلال احيائه حفل غنائى بمشاركة عددا من المطربين الكبار. وأثناء تواجد عساف فى القاهرة التقى بصاحب أغنية الغزالة رايقة محمد أسامة وقدمه معه دويتو نظرا لإعجابه الشديد بالأغنية والتى حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها فى فيلم “من أجل زيكو” للنجم كريم محمود عبد العزيز.

غيَّب الموت قبل قليل، الإعلامية ماجدة عاصم، وهي إحدى مذيعات التلفزيون المصري، ووالدة الإعلامي والفنان الراحل عمرو سمير.

علق الفنان محمد رمضان على إلغاء حفلته بمدينة الإسكندرية من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتب رمضان منذ قليل: معندكش على الأرض محبتي .. ولا عندك عزوة بجد.. ليلة وسط الناس بـ 1000 حفلة.. اللهم ديمها نعمة.

أعلنت أسرة الإعلامية الراحلة ماجدة عاصم أنه سوف تشيع جنازتها بعد ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد بيفرلي هليز بمنطقة الشيخ زايد على أن تدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.

أعلن الرابر شاهين أنه انتهى من تسجيل أغنية راب جديدة مع كل من الفنانة هند صبري وماجد الكدواني لعرضها ضمن أحداث فيلم فضل ونعمة. وتابع شاهين خلال حواره فى برنامج insider أنه سعيد جدا بالتعاون مع هند صبري وماجد الكدواني، مشيرا أنهم قاموا بغناء الراب لأول مرة بطريقة احترافية وكأنهم يغنون الراب منذ سنوات طويلة.

احتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا بعيد ميلاد صديقه المطرب عمر كمال وذلك من خلال فيديو قام بنشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك. وداعب عمر كمال صديقه حمو بيكا عندما تساءل عن هديته الخاص، وهو ما جعل حمو بيكا يؤكد أن هديته هي التورتة فقط، مما أغضب عمر كمال وطالبه بهدية قيمة بمناسبة عيد ميلاده.

يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائى بدولة قطر يوم ٢٠ من شهر أكتوبر الحالي، داخل أحد الفنادق الكبرى هناك. وبدأ هاني شاكر فى الترويج للحفل من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام حيث قام بنشر البوستر الدعائى للحفل كما أنه قام بتصوير فيديو لجمهوره فى قطر قال فيه: انتظروني فى فندق لاسيجال يوم ٢٠ أكتوبر فى حفلة مميزة جدا منتظركم هناك ومنتظر كل الجالية العربية المتواجدة فى قطر تحضر الحفل.