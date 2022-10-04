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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيغنوا راب.. لأول مرة هند صبري وماجد الكدواني في دويتو غنائي

ماجد الكدواني وهند
ماجد الكدواني وهند صبري

أعلن الرابر شاهين أنه انتهى من تسجيل أغنية راب جديدة مع كل من الفنانة هند صبري وماجد الكدواني لعرضها ضمن أحداث فيلم فضل ونعمة.

وتابع شاهين خلال حواره فى برنامج insider أنه سعيد جدا بالتعاون مع هند صبري وماجد الكدواني، مشيرا أنهم قاموا بغناء الراب لأول مرة بطريقة  احترافية وكأنهم يغنون الراب منذ سنوات طويلة.

البرومو الرسمي لفضل ونعمة

كشفت الشركة المنتجة لفيلم “فضل ونعمة” عن البرومو الرسمى للعمل وذلك تمهيدا لعرضه فى 5 أكتوبر المقبل. ونشر المخرج رامى امام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الرسمي لفيلم فضل ونعمة، بطولة ماجد الكدواني، و هند صبري.

أبطال فيلم فضل ونعمة

وظهر الثنائي هند صبري وماجد الكدواني خلال البوستر الدعائي بشكل كوميدي، وارتدى الثنائي بيجامات وعلق قائلا "قريبا ان شاء الله فضل ونعمة". 

فيلم فضل ونعمة، بطولة هند صبري وماجد الكدواني، محمود حافظ ومحمد ممدوح وياسمينا العبد، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول صاحب مطعم يحمل اسم فضل، وزوجته تدعى نعمة، وتتخل الأحداث مواقف كوميديا.

هند صبري تعلن انتهاء تصوير فضل ونعمة

وكانت نشرت الفنانة هند صبرى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى تعلن من خلاله عن انتهاء تصوير فيلم “فضل ونعمة”. 

وعلقت هند صبرى : “فركش فضل ونعمة ” وظهر فى الفيديو كل فريق العمل منهم ماجد الكدوانى وهند صبرى والمخرج رامى إمام الذى يوجه الشكر الى فريق العمل.



 

الرابر شاهين فيلم فضل ونعمة أغنية راب جديدة هند صبري ماجد الكدواني

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