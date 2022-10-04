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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طرح أراضي بنظام التخصيص المباشر بمدينة العبور.. تفاصيل

طرح أراضى
طرح أراضى

طرح أراضى.. أعلن  جهاز العبور عن طرح أراضى بالتخصيص المباشر لشهر أكتوبر عن طريق التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة الشيخ زايد من يوم 1 / 10 / 2022 و حتى يوم 15 / 10 / 2022 .

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و قال المهندس عبد الرءوف الغيطي ، رئيس جهاز مدينة العبور، أن قطع الأراضي المتاحة لهذا الشهر بنظام التخصيص المباشر  هي قطعة رقم 1 بخدمات الحي الرابع  بمساحة 13.58 فدان  بنشاط عمراني متكامل  بسعر(3000 جنيه) للمتر المسطح و مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري و قطعة ارض رقم 2 بالتبة بين العائلي و الحي الثالث بنشاط مدرسة  بمساحة 17346.42 م2 بسعر ( 6315 جنيه ) للمتر المسطح و مدة تنفيذ المشروع  5 سنوات من تاريخ استلام الاراض و قطعة ارض رقم 3 بالتبة بين العائلي و الحي الثالث بنشاط مول تجاري بمساحة 34347.11 م2 بسعر 11775 جنيه للمتر المسطح و مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض  .


و في نفس السياق تم اتاحة قطعة الارض بالمنطقة البينية بين المرحلة الاولي والمرحلة الثانية  دار مصر بالحي الترفيهي  بمساحة 17459.06 م2 بنشاط نادي اجتماعي بنظام مقابل الانتفاع لمدة 10 سنوات و قيمة مقابل الانتفاع السنوي  2426850 جنيه .  


 وأكد  رئيس الجهاز أن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب اجراءات التخصيص بنظام التخصيص المباشر على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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طرح اراضي المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مول تجاري قطع الأراضى

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