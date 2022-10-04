عضو بشعبة الاستثمار العقاري يضع تصورًا لاستقطاب رؤس أموال أجنبية في القطاع العقاري

قال المهندس داكر عبد اللاه عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين ان ما تم ويتم من مشروعات كبيرة في البنية التحتية والطرق والمرافق وكذلك التوسع العمراني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوة الشرائية الكبيرة للمصريين جعل مناخ مصر جاذب للاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات خاصة من الدول العربية والخليجية مثل الإمارات والسعودية.

وطرح المهندس داكر عبد اللاه تصورا يهدف لاستقطاب مزيد من رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في القطاع العقاري في مصر وكذلك توفير فرص أكبر لتصدير العقار مؤكدا أن الهدف هو توفير عملة صعبة للسوق المصري سواء لتصدير العقار من خلال بيعه للاجانب والأشقاء العرب او استقطاب رؤوس أموال أجنبية ايضا للاستثمار في انشاء المشروعات العقارية بأنواعها المختلفة.

وأكد داكر أنه يجب إعداد خريطة للمشروعات العمرانية والعقارية لمصر تشمل خطط الدولة للتوسعات المستقبلية والتسويق لها بشكل جيد خارجيا والإعلان عن النجاحات القوية التي حققتها الشركات المصرية والعربية والأجنبية في السوق العقاري بحيث يستطيع أي مستثمر يريد ضخ أموال في مصر معرفة طبيعة المواقع التي مقرر انشاء مشروعات عليها وكذلك تقديم حزمة حكومية من التسهيلات لتسجيل هذه الشركات ومنحها التراخيص اللازمة من خلال منظومة شباك واحد يتم فيه إنهاء جميع الاجراءات.

وأكد داكر عبد اللاه أن وجود مستثمرين عقاريين أجانب في مصر سيكون له دور كبير في تصدير العقار المصري للأجانب والعرب من خلال الشركات الأجنبية المستثمرة خاصة لعملائها الذين يستهدفون التواجد في السوق المصري وبذلك يتم تحقيق المعادلة الصعبة في توفير رؤس أموال أجنبية للاستثمار بمصر وكذلك تصدير العقار المصري وتوفير عملة صعبة

ولفت داكر إلى ضرورة معرفة اهتمامات المستثمر الاجنبي في هذه القطاع ونحن ندرك أنه يفضل الاستثمار في المشروعات العقارية الإدارية والتجارية واقامة المولات والمنتجعات السياحية والخدمية ولابد من اعداد قائمة بالامكان المستهدف بها إقامة مثل هذه المشروعات في مصر .

ونوه داكر عبد اللاه إلى ضرورة إعداد مؤتمر عقاري عالمي بمصر ودعوة كبار المستثمرين في قطاع العقارات بالخارج للمشاركة بالمؤتمر وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في هذا القطاع عليهم وكذلك التعرف على رؤيتهم للاستثمار في مصر وما يواجهونه من تحديات والعمل على حلها والإعلان عن تجارب نجاح لاستثمارات عربية وأجنبية بمصر في هذا المجال كذلك طرح القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار بقطاع العقارات.

وناشد داكر عبد اللاه بوضع ملف استقطاب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في القطاع العقاري بمصر على أجندة المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقرر انعقاده خلال الشهر الجاري .