زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب وسط كازاخستان

ضرب زلزال بلغت شدته 4.4 درجة على مقياس ريختر مدينة آباي بوسط كازاخستان بعد ظهر اليوم /الثلاثاء/.

وذكرت شبكة المحطات الزلزالية أن الزلزال وقع الساعة 12:31 مساء بالتوقيت المحلي وبلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر.

وأوضحت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية أن الزلزال وقع بالقرب من قرية أورزهار في مدينة آباي على بعد 587 كيلومترا شمال شرق مدينة ألماتي، وعلى عمق 5 كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير تفيد بوقوع خسائر جراء الزلزال.