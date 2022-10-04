الرئيس السيسي: البلد عاشت 15سنة وقفت كل مظاهر الحياة بها إلا نموها كبشر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ البلد دي عاشت 15 سنة، بدءا من 1967 ومخلصش 1973، وهناك من يتصور أن الموضوع أنتهي بحرب أكتوبر.. لا لا.. و كانت الدولة فى الوقت دا وقفت كل مظاهر الحياة بها، ولكن لم تتوقف نموها كبشر ولا مطالبهم كشعب يريد العيش والتعلم والعلاج والسكن”.

وإضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بالندوة التثقيفية ال36 للقوات المسلحة تحت عنوان “اكتوبر ارادة وطن”، إحتفالا بذكري حرب أكتوبر المجيد: “أنا بقول الكلام دا لأن كثير من الناس مننا يعيش ويتكلم على أنه يأرخ ويتكلم على مرحلة عامين أو ثلاثة على أساس واقع يعيشه أو تجربة يعيشها.. لا لا شوفوا حياة الأمم مبتتربطش فى يوم وليلة ولا فى سنة أو أثنين أو ثلاثة أو عشرة.. بل حياة الأمة تاريخ”.

ووجه رسالة لمسئولي الدولة: “اللي هتعملوا النهاردة هتستمر اثاره الطيبة وغير الطيبة للسنوات القادمة”.