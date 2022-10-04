تدريبات بدنية وفنية مكثفة للاعبي الأهلي ورباعي حراس مرمي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم "الثلاثاء" على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمران واللاعبين.

وقاد اندرياس إندويا مرانا بدنيا للاعبين على مجموعتين استمر نحو ٦٠ دقيقة اشتمل على جانب من التدريبات البدنية المكثفة وبعض التدريبات بالكرة.

وحرص كولر على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بين الملعب والجيم أثناء فترة التدريب البدني، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، فقرة بدنية شاقة، بالإضافة إلى تدريبات فنية مكثفة على الكرات العرضية والتصويب عن قرب وذلك تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم ٩ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي قد خاض ٣ مباريات ودية خلال فترة الإعداد الحالية، حيث فاز على بتروجيت وأسوان وتعادل مع فريق طلائع الجيش.