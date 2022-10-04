محافظ دمياط تزور الدقهلية للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، محافظة الدقهلية للمشاركة فى المؤتمر الإقليمى للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الذى يأتى على مستوى محافظات دمياط والدقهلية والشرقية ، حيث كان فى استقبالها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وخلال اللقاء الذى حضره الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ورئيس جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا، واللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و الدكتور محمد كمال مدير التطوير المؤسسى وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية.

ووجهت المحافظ التحية لمحافظة الدقهلية ، على استضافتها لهذا الحدث ،مشيدة بما تم تحقيقه من جهود فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى اطلقتها الحكومة المصرية والتى تأتى تزامنًا مع الاستعدادات لاستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 .

وفى إطار الجهود المبذولة للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية و الحفاظ على البيئة ، لافتة الى أنه تم اختيار أفضل المشروعات بالفئات الستة تمهيدًا لتأهيلهم للمراحل النهائية من المبادرة وجذب الاستثمارات اللازمة لها..

وفى ختام اللقاء تبادلت المحافظ و الدكتور أيمن مختار والدكتور ممدوح غراب الدروع التذكارية .

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