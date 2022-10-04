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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن دعمها للعراق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

السعودية
السعودية


أكد مجلس الوزراء السعودي، رفض المملكة "التام" لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، مشدداً على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية. 

جاء ذلك ضمن الجانب السياسي لجلسة مجلس الوزراء السعودي، التي عقدت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الثلاثاء . 

ونشرت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي، أن المملكة "تجدد التأكيد على الرفض التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق"، مشددة على "أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية كافة"، وذلك نظراً لمخالفتها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية. 

وكانت السعودية قد أعربت يوم (29 سبتمبر 2022)، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقصف الإيراني الذي طال إقليم كردستان، وأودى بحياة 18 شخصاً وإصابة 62 آخرين، مؤكدة على ضرورة وقوف المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية التي تخالف "القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وأودت الهجمات التي قال الحرس الثوري الإيراني إنه استخدم 73 صاروخاً وعشرات من الطائرات المسيرة لتنفيذها، واستهدفت مقرات أحزاب كردستان إيران في كويسنجق وزركويز وشيراوا بإقليم كردستان، بحياة 18 شخصاً وإصابة 62 آخرين.

وزارة الخارجية السعودية أكدت في بيان، رفض المملكة التام لـ "جميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار والعراق"، مشددة على "أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام كافة الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، كان قد أعلن في مقابلة خاصة مع شبكة رووداو الإعلامية أن العراق يواصل ممارسة دوره كوسيط للتقريب بين السعودية وإيران "وقد كانت للجانبين خمسة اجتماعات في بغداد حتى الآن، وهي اجتماعات على المستوى الاستخباري والأمني". 

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