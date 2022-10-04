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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منتخب كورال جامعة عين شمس يشارك في إحياء احتفالات نصر أكتوبر

كورال روح الشرق
كورال روح الشرق

فدم منتخب كورال جامعة عين شمس (روح الشرق) تدريب وقيادة المايسترو محمود محسن ، بتقديم باقة من الأغنيات الوطنية في حب مصر احتفالاً بالذكرى ٤٩ لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي جاءت ضمن فاعليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة تحت عنوان (أكتوبر إرادة وطن).

وذلك أمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي و الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وكبار رجال القوات المسلحة و الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و قادة الأركان وكبار رجال الدولة،

وجدير بالذكر أن تدريبات منتخب الكورال امتدت لأكثر من شهر حيث أقيمت التدريبات في البداية داخل الجامعة وتحت إشراف إدارة النشاط الفني بالجامعة وبمتابعة دؤوبة ومستمرة من    الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة ثم انتقلت التدريبات بعد ذلك لتقام داخل قاعة المنارة تمهيدا لتقديم الحفل.

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وفي هذا السياق عبرت إدارة جامعة عين شمس برئاسة ورعاية  الدكتور محمود المتيني و رعاية الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، عن فخرها بثقة القيادة السياسية في جامعة عين شمس وأبنائها الموهوبين،  مؤكدين بالغ فخرهم بالدعم والرعاية التي توليها الدولة المصرية لشباب مصر وثقتها في قدرة هؤلاء الشباب على التمثيل المشرف للوطن باعتبارهم حاضر اليوم وسواعد  المستقبل.
و أكدت إدارة الجامعة استمرار ومواصلة دعمها ورعايتها لأبنائها النابغين في كافة المجالات وتعهدها بتذليل وتمهيد الطريق أمامهم ليكونوا عوناً لوطننا الغالي مصر.


يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يشرُف  فيها كورال منتخب جامعة عين شمس( روح الشرق ) بتقديم عروضه الفنية أمام رئيس الجمهورية،  حيث كانت المرة الأولى في ختام فاعليات النسخة الرابعة من  منتدى شباب العالم مطلع العام الحالي٢٠٢٢.

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