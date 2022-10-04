عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: قرارات بوتين بشأن استقلال العديد من مناطق أوكرانيا باطلة

صدى البلد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم /الثلاثاء/ إن مراسيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهورية لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزاباروجيا كمناطق مستقلة باطلة.

وأصدر زيلينسكي، مرسوما يؤكد على أن أراضي أوكرانيا جزء لا يتجزأ من حدود الدولة المعترف بها دوليا، ولا يجوز انتهاكها وأن سيادة أوكرانيا تغطي كامل أراضيها.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وأكد مرسوم الرئيس الأوكراني أيضا، على الحق السيادي غير القابل للتصرف لأوكرانيا في استعادة وحدة أراضيها والحفاظ عليها داخل حدود الدولة المعترف بها دوليا.
وأجرت دونيتسك ولوهانسيك وكذلك منطقتي زابوروجي وخيرسون، في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر الماضي، استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، وصوتت الغالبية العظمى من السكان لصالح الانضمام إلى موسكو.

وأصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق قرارا من قبل مجلس الأمن القومي والدفاع في كييف، قال فيه إنه من المستحيل إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي سياق متصل، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، اليوم /الثلاثاء/، إن روسيا ستنتظر حتى يغير الرئيس الأوكراني الحالي أو الرئيس المقبل موقف بلاده بشأن المفاوضات مع روسيا، لأن الجهود المبذولة لإجراء محادثات والتوصل إلى اتفاقات تتطلب مشاركة كييف.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 5 مواسم.. الزمالك يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

بعد تحركه 41 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

سودانية أبلغت عنه.. سائق السويس المخمور قاد السيارة وبجانبه أمين شرطة

ينافس آيفون..هاتف جديد في الأسواق العالمية سعره 3400 جنيه

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

بسبب أغنية.. مقتل فنان مشهور في تركيا أمام جمهوره |شاهد

صدمة بالدانمارك.. الملكة تعتذر بعد تجريدها أحفادها من ألقابهم.. ما القصة؟

غدر به.. القصة الكاملة لاعتداء موظف على مدير مدرسة ثانوية بسوهاج

السيسي يحذر المصريين من 4 أمراض مزمنة في ذكرى نصر أكتوبر|ما هي؟

مهاجم كاراكاس الفنزويلي.. الزمالك يعلن التعاقد رسميا مع سامسون أكينولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنين عملاق مرعب يحلق في سماء أحمد آباد بالهند.. فيديو

ازاي تتغدى بـ 10 جنيه أكلة اقتصادية بالفراخ

كوكتيل عصائر لذيذة تقلل الكوليسترول بسرعة

طريقة عمل التونة في المنزل.. أحلى من الجاهز

فيديو

أين كنتم في الإجازة؟.. غضب بالإسكندرية بسبب إخلاء مدرستين للصيانة |فيديوجراف

قطار يوم القيامة.. سيناريوهات روسيا في الحربها النووية.. فيديوجراف

مش هسمح لقوى الشر تخرب البلد.. أهم رسائل السيسي خلال احتفالات أكتوبر

جلس بجانبه أمين شرطة وسودانية أبلغت عنه.. تطور جديد في واقعة سائق طريق السويس "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ