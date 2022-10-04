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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الخسارة المُذلة.. رونالدو يواجه أحزانه بـ"ابتسامة عريضة"

رونالدو واسرته
رونالدو واسرته

أطل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأول مرة بعد هزيمة فريقه مانشستر يونايتد أمام ضيفه مان سيتي الاحد الماضي، في "البريميرليج".


ونشر رونالدو صورة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور "إنستجرام" بابتسامة عريضة وهو يجلس علي مائدة الطعام برفقة صديقته جورجينا واطفالة، نالت الالاف من متابعيه.

IMG_٢٠٢٢١٠٠٤_٠٥٣٧٠٠
IMG_٢٠٢٢١٠٠٤_٠٥٣٧٠٠
IMG_٢٠٢٢١٠٠٤_٠٤١٠٢١
IMG_٢٠٢٢١٠٠٤_٠٤١٠٢١


وبهذه النتيجة، يرفع فريق مانشستر سيتي رصيده للنقطة 20 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلفًا لفريق أرسنال المتصدر برصيد 21 نقطة، فيما يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 12 في المركز السادس.
 

كريستيانو رونالدو مانشستر سيتي البريميرليج الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد

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