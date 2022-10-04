تكريم دنيا سمير غانم ومحمد عبد العزيز.. كل ماتريد معرفته عن مهرجان الإسكندرية قبل انطلاقه غدا

تنطلق غدا الدورة الثامنة والثلاثون من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة والتي تحمل أسم الفنان الكبير محمود حميدة، وتشهد تلك الدورة عدد من التكريمات الخاصة والمشاركات العربية المختلفة في مسابقات المهرجان، ونرصد التفاصيل الكاملة للدورة قبل إنطلاقها غدا.

حفل الإفتتاح

ينطلق حفل الإفتتاح غدا من مكتبة الإسكندرية، ويقدمه كريم كوجاك للغة الإنجليزية شيرين الشايب للغة العربية

غادة شاهين للغة الفرنسية، ويخرجه محمد مرسي.



تكريمات

يكرم المهرجان كل من المخرج محمد عبد العزيز ويمنحه وسام البحر المتوسط، دنيا سمير غانم، سعيد حامد، وجيه الليثي، إمام عمر، كما توجد مجموعة من التكريمات الدوليه لكل من الممثلة ماريان بورجو (فرنسا)- الممثلة والمخرجة نورا أرماني (مصر، فرنسا، أرمينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).

دنيا سمير غانم

أوسمة

ويمنح المهرجان عدد من الأوسمة لرموز فنية وهم

وسام ملك الكوميديا لأسم الراحلين( سمير غانم - اسم دلال عبد العزيز)، ووسام ملك الاستعراض (اسم سمير صبري)

احتفاء

وبحتفي المهرجان بعدد من الأسماء الفنية، الفنان إسماعيل ياسين- المخرج فطين عبد الوهاب- الفنان سمير غانم- الفنانة دلال عبد العزيز- الفنان سمير صبري- المونتير سعيد الشيخ- الموسيقار علي إسماعيل- مديرة التصوير أبية فريد.

سمير غانم - دلال عبد العزيز

مطبوعات

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن ١١ كتابا عن مكرمين الدورة.

وهي كتب "مذكرات إسماعيل ياسين" للكاتب منير محمد إبراهيم، "سعيد الشيخ فنان بدرجة أستاذ" إعداد غادة جبارة، "إمام عمر مذيع الزمن الجميل" إعداد الكاتب الصحفي أحمد سعد الدين، "محمود حميدة نجم الفن السابع" لعاطف بشاي، "دنيا بنت سمير ودلال" للناقد طارق الشناوي، "سعيد حامد رائد سينما الشباب" للكاتب الصحفي عرفة محمود، "سمير صبري.. حكاية حب" للكاتبة الصحفية هبة شوقي، "فطين عبد الوهاب ساحر الكوميديا" للأستاذ الدكتور وليد سيف، "أحسن ١٠٠ فيلم كوميدي مصري" إعداد وتحرير الناقد أحمد شوقي بمشاركة ٢٠ ناقدا وكاتبا، "أثر الفراشة..أبية فريد الزغبي..أول مديرة تصوير سينمائي" لعزة إبراهيم و"علي اسماعيل..غرام في السينما" لدكتور رانيا يحيى.



تونس ضيف الشرف

ويكرم المهرجان بمناسبة عام الثقافة المصرية التونسية (

المنتج حسن دلدول لكونه أول من أنتج فيلم مشترك بين مصر و تونس

ويتم تكريم الموزع الأسعد الغوبنتني لكونه أهم موزع أفلام مصرية في تونس، ويعرض الفيلم التونسي "مشكي وعاود"



كما يقام معرض صور «مصر وتونس بين السينما والذاكرة»، ويتكون هذا المعرض من صور خاصة للناقد خميس الخياطي عن مخرجين مصريين و صور لسينمائيين مصريين صوروا أفلامهم في تونس: محمد عبد العزيز، هاني لاشين ،سمير فرج، سعيد شيمي، عمر عبد العزيز.

ويتم الاحتفال بمئوية السينما التونسية ومرور مئة عام على عرض أول فيلم تونسي ً« زهرة» (1922)، كما يعرض فيلم وثائقي Albert Samama Chekli لمحمود بن محمود .



مهرجان الإسكندرية

٢٩ دولة

يشارك في المهرجان 29 دولة وهم إيطاليا فرنسا اليونان لبنان تونس سوريا سويسرا أسبانيا البوسنة والهرسك صربيا قبرص فلسطين مصر النمسا كرواتيا سلوفينيا المغرب كندا المملكة المتحدة الإمارات العربية المتحدة العراق ليبيا المملكة العربية السعودية الجزائر الولايات المتحدة أرمينيا الأردن بنجلادش الجبل الأسود.



أفلام



يشارك في للمهرجان 36 فيلم عرض عالمي أول

11 فيلم عرض دولي أول ، 10 أفلام عرض أول في الشرق الأوسط ، 12 فيلم عرض أول في مصر.

المسابقة الدولية





تشارك 17 دولة من بلدان البحر المتوسط وخارج المتوسط (إنتاج مشترك) في المسابقة الدولية و تعرض 14 فيلما هي: (حكاية من دمشق) سوريا - (بيروت هولدم) لبنان - (عائلة جنائزية) إيطاليا - (عصيان) تونس - (لوجر) اليونان - (عامود رئيسي) فرنسا، إيطاليا، سويسرا - (الكوكب) أسبانيا، الولايات المتحدة - (سافا) كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا - (سولا) فرنسا، الجزائر - (المحادثة) كرواتيا - (السلعة) المغرب - (طنين العالم) اليونان - (المسافة بيننا) سلوفينيا - (القلعة البيضاء) البوسنة والهرسك، كندا، وفيلم باب الأخضر يمثل مصر

وتضم لجنة التحكيم المسابقة الدولية برئاسة المخرج خيري بشارة كل من المخرج بريس كوفين، المخرجة جوليانا جامبا، المخرج ميروسلاف مانديتش (البوسنة والهرسك)، الممثل أحمد الأحمد.

الاب الأخضر

مسابقة الأفلام القصيرة

يتنافس فيها 21 فيلما وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة برئاسة الناقدة مايا بوجوجفيت كل من المخرجة هالة خليل الممثلة شقرا رماح، المخرج والمؤلف انريكو كيراسول ، المخرجة ماريا لافي.



القسم غير الرسمي

كما توجد مسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل

يتنافس فيها 10 فيلما عربيا، وتضم لجنة مسابقة الأفلام العربي برئاسة المخرج رشيد فرشيو كل من المخرج محمد ياسين، الممثلة عبير عيسى، الناقد كاظم سلوم، المؤلف عثمان أشقرا.

أفلام الطلبة

ويشارك في مسابقة أفلام الطلبة 30 فيلم، وتضم لجنة تحكيمها برئاسة مدير التصوير سمير فرج كل من الناقد مجدي الطيب، الممثلة هبة عبد الغني.

