الشهر العقاري يحظر رعاية الأطفال بشرط واحد.. تعرف عليه

أكدت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق انها تلقت منشور فنى من مساعد وزير العدل يحظر على مكاتبها فى المحافظات باصدار اى توكيلات الى مسئولى مؤسسات الرعاية الاجتماعية او غيرهم من الاشخاص او اتخاذ اى اجراء من الاجراءات التى من شانها القيام برعاية الاطفال رعاية شاملة الا بعد تقديم موافقة وكيل وزارة التضامن مكانيا .



وأشارت المصلحة إلى انها تلقت كتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى مرفق به كتاب وزيرة التضامن الاجتماعى بشان اتخاذ اللازم نحو اصدار توكيلات خاصة بقيام الاسر بتوكيل بعض مسئولى مؤسسات الرعاية الاجتماعية او غيرهم من الاشخاص بالقيام بكافة الاجراءات اللازمة لرعاية اطفالهم رعاية شاملة واحقيتهم بالتعامل بخصوصهم مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع نيابة عن الاسر على جميع المستندات التى تخص اطفالهم تحقيقا للمصلحة الفضلى لهؤلاء الاطفال وحماية لهم من اى اخطار بهم وتوجيههم الى وزارة التضامن الاجتماعى لاتخاذ الاجراءات المقررة فى هذا الشان .