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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كنت بالإعدادي|سيد علي: 70% من الشعب لم يكن موجودا لحظة انتصار أكتوبر

سيد على
سيد على

أكد الإعلامي سيد على، أن أجيالا كثيرة من الموجودة حاليًا لم تشهد انتصار حرب أكتوبر، و الفترة السابقة للحرب، وبعد ما حدث فى 67.

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وأضاف سيد على، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن المصريين فى هذا التوقيت كان عددهم 50 مليون نسمة، معلقا “أنا كنت فى المرحلة الإعدادية”، منوها بأن أكثر من 70% من الشعب الموجود حاليًا لم يكونوا موجودين فى حرب أكتوبر.

ولفت إلى أن المصريين كانوا مشتاقين لـ لحظة الانتصار، والجميع انتظر 6 سنوات لتحقيق الانتصار واستعادة الأرض.

ووجه سيد على، تعظيم سلام للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأبطال حرب أكتوبر، مؤكدا أن السادات أخذ قرار الحرب وقرار السلام.

وأشار إلى أن لديه 6 صفحات لـ قادة حرب أكتوبر، منهم الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، واللواء سعد الشاذلي، واللواء فؤاد زكري، ومحمد إسماعيل وأبطال كثيرة.

ولفت إلى أن كل بطل من الأبطال يحتاج لـ وقت كبير من أجل الحديث عنه، مناشدا “الأجيال الحالية بأن عليها أن تعلم ما حدث لـ تدمير خط بارليف، واستعادة الأرض”.

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