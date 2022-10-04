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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

السيسي يتأثر على الهواء ويُحيي أسر أبطال حرب أكتوبر.. فيديو

الرئيس
الرئيس

شهدت الندوة التثقيفية الـ 36 للقوات المسلحة تحت عنوان “أكتوبر إرادة وطن”، احتفالا بذكري حرب أكتوبر المجيد، لقطات مميزة،  بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها تأثر الرئيس و بكاء أسر الأبطال الشهداء، وقيام الرئيس بتوجيه التحية لـ عددا من أسر أبطال حرب أكتوبر.

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تحية عسكرية واعتذار ورسائل للمصريين.. الرئيس السيسي: الشائعات والأكاذيب لا تقلقني

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وجه التحية لأقدم الجنود..خالد الجندي: السيسي ضرب أعظم دروس الوفاء لأبطال أكتوبر

وفى هذا التقرير نستعرض أبرز ما جاء بالندوة:

 

الرئيس السيسي يتأثر على الهواء مباشرة لهذا السبب ..شاهد


 

تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عرض  فيلم تسجيلي بعنوان يقين “قصة حقيقية”، خلال الندوة التثقيفية الـ 36 للقوات المسلحة تحت عنوان “اكتوبر إرادة وطن”، احتفالا بذكري حرب أكتوبر المجيد، بأداء تمثيلي من الفنانة أمينة خليل.


الرئيس السيسي يُحيي عددا من أسر أبطال حرب أكتوبر .. فيديو


 

وجه الرئيس السيسي التحية إلى عدد من أسر أبطال حرب أكتوبر، خلال الندوة التثقيفية 36 بعنوان أكتوبر إرادة وطن بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.


من الانكسار إلى الكبرياء.. السيسي: تغيير الواقع لم ولن يكون بالكلمات والشعارات


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن “القوات المسلحة المصرية التي أتشرف بأني ابن من أبنائها، رمز للبسالة والإقدام والصمود والتحدي وحصن هذا البلد الأمين وحامي مقدرات شعبه العظيم”.

 

الرئيس السيسي: مصر لم تحارب دفاعًا عن أرضها فقط وإنما لتحقيق السلام


 


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحتفل اليوم بذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة، يوم انطلق  الجيش المصري لتحدى المستحيل ويقهره وإثبات قدرة الجيش المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمه.

 

لازم نتصور معاكو.. الرئيس السيسي يفاجئ الحضور وأبطال حرب أكتوبر


 

علق الرئيس السيسي على صورة أبطال حرب أكتوبر، قائلا: "الصورة دي جميلة ومش عارف اللي هعمله ممكن يبقى مناسب ولا لا".


في لقطة مهيبة.. الرئيس السيسي يحيي أبطال كتيبة 133 صاعقة


 

في لقطة يملأها التصفيق وخالص التقدير، حيا الرئيس عبد الفتاح السيسي أبطال كتيبة 133 صاعقة.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

 

السيسي: دفعنا وبندفع تمن كبير عشان خاطر بلدنا.. ولازم نخلي بالنا منها


 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “كنت أتمنى من الشئون المعنوية تجيب مواقف لاستشهاد كتير من ولادنا جنود وضباط”، متابعًا: " ساعتها كنا بنقول خلوا بالكوا يا مصريين دي محاولة لكسركم واللي احنا فيه ده هينتهي وهيخلص".


الرئيس السيسي: البلد عاشت 15سنة وقفت كل مظاهر الحياة بها إلا نموها كبشر


 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ البلد دي عاشت 15 سنة، بدءا من 1967 ومخلصش 1973، وهناك من يتصور أن الموضوع أنتهي بحرب أكتوبر.. لا لا.. و كانت الدولة فى الوقت دا وقفت كل مظاهر الحياة بها، ولكن لم تتوقف نموها كبشر ولا مطالبهم كشعب يريد العيش والتعلم والعلاج والسكن”.

 


السيسي: نحاول تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية قدر استطاعتنا


 

قال الرئيس السيسي إنه “يشاء القدر لجيل أكتوبر أن يعاصر مراحل تاريخية ذات أعباء جسيمة، فالأجيال الحالية كانت على موعد أيضاً مع القدر لتعيش مرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر الممتد، لتعاصر أحداثا وتداعيات هائلة أمنية وسياسية واقتصادية”.

 

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