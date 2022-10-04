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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بني سويف الجديدة: ترفيق الأحياء الجديدة بقيمة مليار جنيه

بني سويف الجديدة
بني سويف الجديدة

كشف تامر جبر رئيس نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، آخر تطورات مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمدينة، مشيرا إلى أن العمل يتم على قدم وساق.

 

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وقال تامر جبر، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إن المدينة فيها محطة معالجة مياه على أربع مراحل، كما أن محطة المياه الطاقة الانتاجية لها 104 ألف متر مكعب في اليوم، مضيفا أن جاري ترفيق الأحياء الجديدة ووضع الخدمات والمرافق بحوالي مليار جنيه بالنسبة لقطاع المرافق.

وأضاف تامر جبر رئيس نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن مساحة المدينة وصلت إلى 25 ألف فدان وهي خمس أضعاف مساحتها السابقة ونتج عن المساحة الجديدة 8 أحياء جديدة منها السكنى والتجاري، فضلا عن الصناعي.


 مدينة بني سويف الجديدة 25 ألف فدان


وفي السياق نفسه أشار تامر جبر رئيس نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إلى أن مدينة بني سويف الجديدة 25 ألف فدان مقسمة الى 10 آلاف سكني و8 تجاري خدمي و7 آلاف صناعي.


 

 

 

 

تامر جبر بنى سويف الجديدة مبادرة حياة كريمة المرافق الصناعي مدينة بني سويف الجديدة

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