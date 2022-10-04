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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 276 ألف جنيه .. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري |صور

افضل 5 سيارات مستعملة
افضل 5 سيارات مستعملة في مصر

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المختلفة ، التي تناسب جميع فئات المجتمع المصري وتناسب احتياجاته ، وتمتلك هذه الإصدارات الكثير من المميزات التي تتماشي مع فئتها السعرية ، بالإضافة إلي سهولة صيانتها وتوافر قطع الغيار الخاصة بها في الأسواق .

يقدم " موقع صدى البلد " الإخباري قائمة بـ افضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري.

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سعر سكودا كودياك موديل 2022 في مصر | صور

1-مازدا 3 موديل 2015

تستمد سيارة مازدا 3 2015 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 105 حصان ، وعزم اقصي للدوران 143 نيوتن/ متر ، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 180كم/ ساعة .

تقدم سيارة مازدا 3 2015 بسعر يبدا من 276 الف جنيه ، ويصل إلي 328 الف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

مازدا 3 2015

2-سكودا فانتازيا 2013

تحصل سيارة سكودا فانتازيا 2013 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 105 حصان ، وعزم اقصي للدوران 250 نيوتن/ متر ، وتتسارع السيارة من وضع السكون لسرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 7.2 ثانية .

تبدأ أسعار سيارة سكودا فانتازيا 2013 من 276 الف جنيه ، ويصل إلي 333 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

سكودا فانتازيا 2013

3-مينى كوبر موديل 2013

زودت سيارة مينى كوبر موديل 2013  بمحرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 122 حصان ، وعزم اقصي للدوران 160 نيوتن/ متر ، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 203 كم/ ساعة ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 11.1 ثانية .

تأتي سيارة مينى كوبر موديل 2013  بسعر يبدا من 280 الف جنيه ، ويصل إلي 314 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

مينى كوبر موديل 2013

4-ميتسوبيشي لانسر اى اكس شارك 2016

تحتوي سيارة ميتسوبيشي لانسر اى اكس شارك 2016 علي محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 115 حصان ، وعزم اقصي للدوران 154 نيوتن/ متر ، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات ، وسرعة السيارة القصوى 180 كم/ ساعة ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 13.6 ثانية .

تتوافر سيارة ميتسوبيشي لانسر اى اكس شارك 2016 بسعر يبدا من 280 الف جنيه ، ويصل إلي 333 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

ميتسوبيشي لانسر اى اكس شارك 2016

5-بيجو 301 2021

جاءت سيارة بيجو 301 2021 بمحرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 115 حصان ، وعزم اقصي للدوران 150 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 10.3 ثانية .

بيجو 301 2021

يتراوح سعر سيارة بيجو 301 2021 من 280 الف جنيه ، ويصل إلي 347 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

مازدا 3 2015 سكودا فانتازيا 2013 مينى كوبر موديل 2013 ميتسوبيشي لانسر اى اكس شارك 2016 بيجو 301 2021

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