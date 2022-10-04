من ملجأ سري.. بوتين يستعد لإطلاق قنبلة نووية في أوكرانيا

أفاد تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لاستخدام قنبلة نووية تكتيكية في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة، إن بوتين، حذر بالفعل عائلته بما في ذلك شريكته، لاعبة الجمباز، ألينا كابيفا، 40 عامًا، من احتمال تعرضها للإجلاء السريع.

وقال موقع إخباري روسي، إن “بوتين قد يتخذ قريبا قرارا بتفجير قنبلة نووية على حدود أوكرانيا”.

وقالت قناة “General SVR” المناهضة للكرملين على “تليجرام”، إن بوتين "يستعد لاتخاذ قرارات مهمة بشأن شن ضربة نووية تكتيكية من ملجأ بعيدًا عن موسكو”.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "التايمز"البريطانية، نقلا عن مصدر عسكري رفيع المستوى إن الاحتمال الأكثر ورودا هو أن يقرر بوتين استخدام الأسلحة النووية في البحر الأسود.

لكن الموقع الروسي أشار إلى أن بوتين يستعد للانتقال إلى موقع آمن مع كبار المسؤولين في بلاده ودائرة ضيقة من عائلته في حال اتخذ القرار تحسبا لهجوم غربي.

ويُعتقد أن لدى بوتين العديد من المخابئ في سيبيريا.

وقال المصدر، إن بوتين لن يجلي كل أبنائه، كما لن يتم إجلاء كل أفراد الدائرة الحاكمة، حيث أمر بوتين، في حالة وجود تهديد نووي، بإجلاء الحد الأدنى الضروري من المسؤولين الروس.

وسيشمل ذلك رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ورئيس البرلمان فياتشيسلاف فولودين.

كما يشمل أيضا المدعي العام وقيادة مجلس الأمن، بالإضافة إلى مسؤولين رئيسيين من إدارته الرئاسية وثلاثة من أجهزة الأمن والتجسس مع عائلاتهم.

أما وزارة الدفاع الروسية فلديها مخابئ مختلفة بما في ذلك في جبال الأورال.