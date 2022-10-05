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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قادرة على محو مدن.. غواصة يوم القيامة الروسية سلاح فتاك يهدد البشرية

صدى البلد

حذر حلف شمال الأطلسي "الناتو" الدول الأعضاء، من أن بوتين ربما نشر غواصة بيلجورود النووية الضخمة، المعروفة أيضا باسم "يوم القيامة" من قاعدتها الرئيسية في القطب الشمالي.

مواصفات غواصة يوم القيامة الروسية 

تتمتع غواصة "يوم القيامة" بقوة نارية يمكنها محو مدن بأكملها، بالإضافة إلى توليد موجات تسونامي إشعاعية ضخمة في البحار، ما يجعلها قادرة على تدمير مدن صغيرة بأكملها.

ودخلت الغواصة النووية الخدمة في روسيا شهر يوليو الماضي، ويمكنها البقاء 120 يوما تحت الماء، دون الحاجة إلى العودة إلى السطح.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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