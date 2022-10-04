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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث اقتصادي: تحقيق 100 مليار دولار صادرات الفترة المقبلة أمر ممكن

مواني
مواني

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي فى المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري مر بظروف صعبة جراء تداعيات أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

 

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وأكد الدكتور محمد شادي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، عبر فضائية القاهرة والناس، أن تحقيق رقم الـ100 مليار دولار صادرات في الفترة المقبلة أمر في الإمكان، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات المصرية تزايدت بصورة كبيرة في قطاعات متنوعة سواء صادرات صناعية أو زراعية أو تعدينية.

 

معدل النمو في صادرات الأجهزة الكهربائية وصل إلى 192%

 

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن قيمة صادرات الأجهزة الكهربائية في الفترة من 2010 إلى 2021 زادت من 2 مليون دولار إلى ما يقارب 2 مليار دولار، لافتًا إلى أن معدل النمو في صادرات الأجهزة الكهربائية وصل إلى 192%.

كورونا محمد شادي الإقتصاد المصرى الحرب الروسية الأوكرانية الأجهزة الكهربائية

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