مؤسسة أبو العينين تشارك في القافلة التاسعة «إيد واحدة» بالإسماعيلية

شاركت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في فعاليات القافلة التاسعة من مبادرة «إيد واحدة»، بقرية الحجاز، مركز الإسماعيلية، و مجموعة العزب المجاوره للقرية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وساهمت المؤسسة بمئات الكراتين من المواد الغذائية التي تم توزيعها على الأسر المستحقة، كما شاركت في كرنفال الأطفال المصاحب للقافلة، حيث تم توزيع مئات الألعاب على الأطفال الأيتام لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.

وشملت القافلة مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات الإنسانية، من بينها تقديم المساعدات الغذائية، وتنظيم قافلة طبية ضمت عدة تخصصات للكشف على المواطنين وصرف الأدوية بالمجان، إلى جانب توزيع كراسٍ متحركة للحالات المستحقة وذوي الهمم.

كما استقبلت القافلة طلبات توفير الأطراف الصناعية للحالات التي تحتاج إلى الدعم، وشهدت تنظيم ورشة توعوية حول قضايا التغيرات المناخية والمسؤولية المجتمعية وأهمية المشاركة في الحفاظ على البيئة.

كما تم تلقي طلبات سداد ديون الغارمات لدراسة الحالات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم المناسب لها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للفئات المستحقة.

وأكدت مؤسسة أبو العينين أن مشاركتها في القافلة تأتي استمرارًا لنهجها في العمل المجتمعي والتنموي، تنفيذًا لرؤية النائب محمد أبو العينين والسيدة سمية أبو العينين في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة.